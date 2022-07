Meisje (17) dat Jordy doodstak wordt toch vervolgd voor doodslag

Het 17-jarige meisje dat eind maart de 22-jarige Jordy Gruijters doodstak in Rosmalen, wordt vervolgd voor doodslag en mishandeling. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. De verdachte werd vlak na de steekpartij vrijgelaten omdat het OM uitging van noodweer. "Maar we willen de rechtbank een kans te geven om een oordeel te geven, omdat we dat eerlijk vinden ten opzichte van de verdachte en nabestaanden", zegt persofficier Janine Kramer.

Kramer laat weten dat het OM nog steeds uitgaat van noodweer. Tot die beslissing kwam het OM eind maart nadat ze camerabeelden had gezien van de ruzie tussen Jordy en de verdachte. "De beelden zijn voor ons helder. Wij komen nog steeds tot het oordeel dat zij zich heeft verdedigd en dat het nooit de intentie is geweest om Jordy te doden."

Toch wordt het 17-jarige meisje nu vervolgd voor doodslag. Volgens Kramer is dat omdat het van belang is dat de zaak breder wordt voorgelegd dan alleen aan het OM. "Zodat er een goed oordeel komt", legt ze uit. "Het is belangrijk dat de rechtbank er ook naar kan kijken."

Verdachte had ruzie met zus

De fatale avond was op zaterdag 19 maart, in het centrum van Rosmalen. Twee meisjes van 16 en 17 jaar zaten op het terras van de Eetbar. Even verderop zat de zus van Jordy met een paar vrienden. De zus kende de twee meisjes en gedurende de avond ontstond er ruzie tussen hen. De hoogzwangere vriendin van Jordy was erbij en kreeg klappen van de 17-jarige verdachte. Ook zijn zus werd geslagen. Meerdere getuigen hebben dit aan het OM bevestigd. De verdachte wordt daarom ook vervolgd voor twee mishandelingen.

Jordy werd gebeld en kwam naar het terras. Daar belandde hij in een gevecht met de twee meisjes. Volgens het OM heerste er een 'zeer agressieve sfeer', waarin zowel de verdachte als het slachtoffer een aandeel hadden. De 17-jarige verdachte had een bestekmes vast. Daar werd Jordy uiteindelijk mee geraakt in zijn borst. Even daarna overleed Jordy in Grand Café Bottles aan zijn verwondingen.

OM ging uit van noodweer

De twee meisjes werden opgepakt. Een dag later werd het 16-jarige meisje vrijgelaten, omdat duidelijk was geworden dat zij niet had gestoken. Een paar dagen later werd ook de 17-jarige verdachte vrijgelaten. Na het bekijken van camerabeelden van het terras ging het OM namelijk voorlopig uit van noodweer. De nabestaanden van Jordy hebben deze beelden ook te zien gekregen.

Op de camerabeelden was volgens persofficier Janine Kramer te zien dat Jordy fysiek de confrontatie aanging met de twee meisjes, waarbij de 16-jarige van haar stoel werd gegooid. De 17-jarige had een bestekmes van tafel gepakt. "We zien hem het terras opstormen. Hij valt haar aan en zij verdedigt zich. Zij heeft haar handen omhoog waarin het mes zit. Op het moment dat hij haar probeert te slaan, wordt hij geraakt", verklaarde Kramer destijds over de beslissing van het OM. De reactie van de 17-jarige noemde ze 'noodzakelijk en passend'.

