Dodelijke steekpartij Rosmalen: waarom justitie nu uitgaat van noodweer

"Hij valt haar aan en zij verdedigt zich. Zij heeft haar handen omhoog waarin het mes zit. Het gaat zo snel." Met deze woorden omschrijft persofficier Janine Kramer tegenover de NOS het moment waarop Jordy Gruijters zaterdagavond met een mes in zijn borst werd geraakt op het terras van De Eetbar in Rosmalen. Hij overleed als gevolg van deze ene messteek.

Na een telefoontje van zijn zus, zo denkt justitie, kwam Jordy in de woorden van Kramer zaterdagavond het terras van De Eetbar 'op stormen'. Er ging volgens haar 'een agressie van hem uit'.

De reactie van de 17-jarige verdachte, die zich verdedigde met het mes, noemt ze 'noodzakelijke en passend'. Noodweer dus. Reden voor justitie om de 17-jarige dinsdag voorlopig vrij te laten. Dit vooral op basis van camerabeelden van het terras van De Eetbar, zo benadrukt ze.

'Er was gedoe'

De twee vrouwelijke verdachten van 16 en 17 jaar zaten zaterdagavond op het terras van de Eetbar. Even verderop zat de zus van Jordy met een paar vrienden. Gedurende de avond bleek volgens Kramer al 'dat er gedoe was, een soort van ruzie'. Zijn zwangere vriendin was daar nog niet bij. Ook zij werd volgens Kramer op een bepaald moment gebeld. Net als Jordy.

De ruzie verplaatste zich op een gegeven moment naar uitgaansplein De Driesprong. Buiten het zicht van de camera's. Daar kregen zowel de zus als de vriendin van Jordy volgens hun advocaat klappen van de 17-jarige. Reden voor hen om maandag aangifte tegen haar te doen van mishandeling. Het zusje kende de verdachten. Ze zouden haar al vaker hebben gepest.

Aan de beslissing van het OM om de 17-jarige verdachte nu voorlopig vrij te laten, kan de advocaat van de nabestaanden op dit moment niks doen. Ze geeft aan dat de aangifte van mishandeling door de zus en vriendin van Jordy tegen de 17-jarige verdachte in haar ogen reden had kunnen zijn de verdachte langer vast te houden.

Opvallend snelle beslissing

Volgens voormalig strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs uit Den Bosch komt het niet vaak voor dat justitie zo snel tot de conclusie komt dat er sprake is van noodweer, om een verdachte vervolgens vrij te laten. Hij kent wel voorbeelden van politieagenten die al snel worden vrijgelaten nadat ze iemand hebben gedood, omdat justitie uitgaat van noodweer.

Dat dit nu in deze zaak is gebeurd, wijt hij aan twee dingen. "Allereerst dwingt de jeugdige leeftijd van de verdachte justitie tot het nemen van een snelle beslissing", legt hij uit. "Daarnaast moet justitie er redelijk van overtuigd zijn dat het echt noodweer was. Anders zou het meisje niet naar huis zijn gestuurd. Er is immers een dode gevallen en hij heeft ook familie. Daar kun je dus niet lichtvaardig mee omgaan."

"Van noodweer is sprake als iemand in een situatie van onmiddellijke dreiging terechtkomt en het gerechtvaardigd is je te verdedigen. Het meisje had geen mes bij zich, maar heeft dat van een tafel gepakt. Dat doe je ook niet zomaar", denkt Van der Kruijs.

