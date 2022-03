Meisje (17) vrij na dodelijke steekpartij Rosmalen: OM denkt aan noodweer

De steekpartij in Rosmalen waarbij afgelopen zaterdag de 22-jarige Bosschenaar Jordy Gruijters om het leven kwam, gebeurde waarschijnlijk uit noodweer. Dat schrijft het Openbaar Ministerie in een persbericht. De meisjes van 16 en 17 die als verdachte zijn aangehouden, zijn inmiddels allebei voorlopig op vrije voeten.

Volgens persofficier Janine Kramer was er zaterdag sprake van een 'volledig uit de hand gelopen ruzie'. Die ruzie brak uit tussen de twee meisjes 16 en 17 die later werden aangehouden, en een ander groepje, waartoe ook de zus van Gruijters behoorde. Het conflict ging daarna verder op de openbare weg. Bij die vechtpartij zou volgens de advocate van de familie Gruijters ook Jordy's hoogzwangere vriendin klappen hebben gekregen.

Rond diezelfde tijd werd Jordy gebeld over de ruzie op het terras van restaurant De EetBar. Het latere slachtoffer kwam met de auto naar uitgaansplein de Driesprong en liep daarna in een 'kennelijk heftige gemoedstoestand het terras op', meldt het OM.

"Op beelden is te zien dat hij daar fysiek de confrontatie aangaat met de meisjes van 16 en 17, waarbij de jongste van haar stoel gegooid wordt. De oudste houdt een bestekmes vast en Jordy wordt daarmee geraakt in zijn borst. Aan de verwondingen door die ene steek overlijdt hij even later."

Noodweer

Persofficier Kramer in het persbericht: "Op basis van het onderzoek, alle verklaringen en analyse van alle videobeelden kunnen wij in elk geval stellen dat er sprake was van een zeer agressieve sfeer. Een sfeer waarin zowel verdachten, getuigen als het overleden slachtoffer een aandeel hadden. Wij gaan er op dit moment van uit dat de verdachte zich heeft willen verdedigen tegen het geweld en niet de intentie had om Jordy te doden."

Kramer gaat verder: "Op basis van de voorlopige onderzoeksbevindingen komen wij vooralsnog tot de voorlopige conclusie dat er sprake is geweest van een noodweersituatie. Volgens de wet is noodweer een verdediging in een situatie, waarin men plotseling wordt aangevallen en waarin alleen zelfverdediging agressie kan afweren. Iemand heeft het recht zich in zo’n situatie te verdedigen. In de gevallen dat iemand van dit recht gebruik maakt, moet achteraf getoetst worden of dat is gebeurd volgens de wettelijke regels. Zo moet de verdediging noodzakelijk en passend zijn. Op basis van wat wij nu weten en gezien hebben, denken wij nu dat dit het geval is geweest."

Of het 17-jarige meisje wordt vervolgd, is nog niet duidelijk. Dat besluit het OM pas nadat het einddossier van het onderzoek is ontvangen. Het meisje mag de uitkomst van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte.

Dramatische gebeurtenis

Advocaat Priya Soekhai, die de familie van het omgekomen slachtoffer bijstaat, laat weten dat de moeder van Jordy Gruijters verbijsterd is door de voorlopige conclusie van het OM.

“Ze had er eigenlijk geen woorden voor. In ogen van de familie probeerde Jordy het lichaam te beschermen van zijn zwangere vriendin die bloedend op de grond lag. Haar dochter is jarenlang gepest door de verdachte, haar zoon is neergestoken en dood en dan nu deze conclusie van het OM. Dit wordt even te veel voor de moeder.”

Soekhai heeft zelf de bewakingsbeelden nog niet gezien. “Er is aangifte gedaan van mishandeling voorafgaand aan de steekpartij. Wat ons betreft is deze zaak nog niet klaar."

