Familie en vrienden herdenken doodgestoken Jordy Gruijters (22)

Naast Grand Café Bottles aan De Driesprong in Rosmalen is zondagavond Jordy Gruijters herdacht. De 22-jarige Bosschenaar kwam zaterdagavond om het leven na een steekpartij. Zo'n 50 aanwezigen keken in stilte naar een monumentje dat voor Gruijters is opgericht. 'Het wordt een groot gemis.'

Onder meer Gruijters’ moeder, vriendin en vrienden waren bij de herdenking aanwezig. Op een boom naast het café waar hij overleed, zijn foto's gehangen. Er brandden kaarsen en er werden bloemen gelegd.

“Je hoefde maar te bellen en hij stond voor je klaar. Dat is hem nu helaas fataal geworden.”

“Ik heb er al veel tranen om gelaten", zei één van Jordys vrienden tegen de verslaggever van Omroep Brabant. “Het wordt een groot gemis. We hadden vanmiddag contact en wilden íéts voor Jordy organiseren. Mooi dat er zo veel vrienden en bekenden op af zijn gekomen.” Hij omschrijft zijn overleden vriend als een enthousiaste, vrolijke en vooral behulpzame man. “Je hoefde maar te bellen en hij stond voor je klaar. Dat is hem nu helaas fataal geworden.”

"Jordy stond ermee op", zei een vriend over de blikjes energydrink bij het monument.

Rond 21.15 vertrokken de laatste aanwezigen met een laatste aai over de foto van Jordy. Ruzie

Advocate Priya Soekhai, die de familie van Gruijters bijstaat, zei eerder op zondag dat het slachtoffer verhaal ging halen toen zijn zusje op het terras van restaurant De EetBar werd aangevallen door twee meisjes van 16 en 17 jaar. De ruzie liep al snel uit de hand. Het 17-jarige meisje zou de Bosschenaar daarbij levensgevaarlijk hebben verwond. Hij overleed korte tijd later in café Bottles aan de overkant van het horecaplein. De 16-jarige verdachte werd zondagavond vrijgelaten. Volgens de politie bleek uit onderzoek dat zij niet gestoken heeft. Het 17-jarige meisje zit nog vast. Jordy Gruijters laat een eenjarig zoontje en een hoogzwangere vriendin achter. LEES OOK:

