Neergestoken man overleed in café van Peter: 'Dit is heel onwerkelijk'

Eigenaar Peter Holterman van grand café Bottles in Rosmalen spreekt van een nachtmerrie. In zijn zaak overleed zaterdagavond een 22-jarige man die vlak daarvoor was neergestoken bij De EetBar, een zaak die tegenover Bottles ligt.

"De man kwam via het terras de zaak ingelopen", vertelt Peter. "Er was duidelijk te zien dat er veel bloed op zijn shirt zat. De man is achter in de zaak opgevangen en er is eerste hulp verleend."

Er waren op dat moment toevallig ook wat gasten met een medische achtergrond in het café. Mensen die werken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. "Die hebben meegeholpen met het verlenen van eerste hulp. De hulpdiensten waren er ook snel. Twee ambulances , later kwam ook nog een traumahelikopter. Alles is in het werk gesteld om de man te redden, maar dat is helaas niet gelukt."

De eigenaar van Bottles noemt de gebeurtenissen 'heel onwezenlijk'. "Maar met mij komt het wel goed. Ik weet wel wat er gebeurd is, maar ik heb zelf gelukkig niets gezien. Toen ik hier aankwam, hield de politie iedereen op afstand. Ik mocht dus niet naar binnen. Maar we hebben ook vijf jonge medewerkers in dienst, die dit allemaal hebben meegekregen. We komen zo bij elkaar, samen met hun ouders en Slachtofferhulp. Dan gaan bekijken hoe de vlag erbij hangt."