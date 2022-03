Doodgestoken Jordy (22) laat hoogzwangere vriendin en zoontje achter

De man die zaterdagavond in het centrum van Rosmalen werd doodgestoken, is de 22-jarige Jordy uit Den Bosch. Hij laat zijn hoogzwangere vriendin en een zoontje van een jaar achter. Dat bevestigt advocate Priya Soekhai, die de familie bijstaat.

Op dit moment wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op horecaplein De Driesprong. Volgens de advocate ging het mis toen de vriendin en het zusje van Jordy op het terras van de EetBar werden aangevallen door twee meisjes van 16 en 17 jaar, die inmiddels zijn aangehouden als verdachten.

Ze krijgt er de rillingen van, vertelt Soekhai. "Zijn vriendin is 32 weken zwanger. Dat hij zijn eigen kind nu niet eens meer kan ontmoeten en dat andere mannetje niet verder op ziet groeien... Daar moet je niet aan denken."

"Het zusje van Jordy werd al langer door die meisjes gepest" vertelt Soekhai. Waarom het nu tot een vechtpartij kwam, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er rake klappen zijn uitgedeeld. "Een van de verdachten is een getrainde kickbokster. Jordy's zusje heeft een aantal kneuzingen opgelopen, zijn vriendin zelfs een gebroken neus."

Volgens de advocate zou Jordy hebben gezien hoe zijn vriendin op de grond werd gegooid. "Dat was voor hem de trigger om verhaal te halen." Maar eenmaal aangekomen bij het opstootje, liep het snel verder uit de hand. "In plaats van te praten, pakte een van die meisjes een vleesmes van tafel."

Daarmee werd Jordy vrijwel meteen neergestoken. Hij vluchtte hevig bloedend naar het nabijgelegen Grand Café Bottles, waar hij aan zijn verwondingen overleed. De twee verdachten, een 17-jarig meisje uit Den Bosch en een 16-jarig meisje uit Rosmalen, zitten vast voor verder onderzoek.

