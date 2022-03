Dodelijke steekpartij Rosmalen: 16-jarig meisje vrijgelaten

Het café waar de 22-jarige Jordy overleed (Foto: SQ Vision).

Het 16-jarige meisje dat betrokken was bij de dodelijke steekpartij aan De Driesprong in haar woonplaats Rosmalen is zondagavond vrijgelaten. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat zij niet heeft gestoken. Een 17-jarige meisje uit Den Bosch zit nog steeds vast als verdachte.