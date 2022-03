Zwangere vriendin en zus Jordy doen aangifte, lichaam nog niet vrijgegeven

De zwangere vriendin en de zus van de doodgestoken Jordy (22) uit Rosmalen, hebben maandag aangifte gedaan van mishandeling tegen het 17-jarige meisje dat vastzit. Dat zegt advocaat Priya Soekhai, die de familie van het slachtoffer bijstaat. Hun mentale pijn is echter het grootst. "Zijn vriendin staat er nu alleen voor, dat is heel heftig."

Na de vechtpartij, belde de vriendin van Jordy hem op. Hij kwam naar het uitgaansgebied en zag zijn zwangere vriendin op de grond liggen, aldus Soekhai. Wat er toen precies gebeurde, is nog niet duidelijk. Feit is dat Jordy met een mes werd neergestoken en korte tijd later overleed.

De 17-jarige zus van Jordy werd in haar maag gestompt en op een oor geslagen, waardoor ze last heeft van oorsuizingen, aldus de advocaat. Het zusje kende de verdachten, ze zouden haar al vaker gepest hebben.

De 21-jarige hoogzwangere vriendin zaterdag werd op uitgaansplein De Driesprong in Rosmalen in het gezicht geslagen en raakte daarbij gewond aan haar neus. Die is gekneusd. Eerder werd gedacht dat die gebroken was.

De fysieke pijn is naar de achtergrond getreden bij de vriendin van Jordy en zijn zusje, vertelt Soekhai. Mentaal is de pijn nu het grootst. “Door het grote verlies verkeren ze in een shock. Ze beseffen niet dat hij er niet meer is."

Ondanks het grote verdriet heeft het tweetal besloten om snel aangifte te doen. Dat gebeurde maandag rond de middag.

"Dit was de eerste mogelijkheid om het te doen. Ik heb de vriendin van Jordy vanmorgen gesproken en zij heeft heel veel stress. Ze weet niet waar op te focussen, want ze heeft een kindje en er is een kleintje op komst. Zij staat er nu alleen voor, dat is heel heftig.”

Ook bij moeder en familie heerst groot verdriet. “Ze zijn zo op van pijn en verdriet en ze zijn nog in shock. De pijn is enorm voor ze, ze kunnen nu de media niet te woord staan.”

Het lichaam van Jordy is nog niet vrijgegeven, de familie heeft hem nog niet gezien sinds de fatale steekpartij. "Ook dat moment zorgt mogelijk voor een grote klap bij de familie", aldus Soekhai.

Volgens de advocate is het onderzoek naar de zaak nog altijd in volle gang. Het meisje van 16 is zondag vrijgelaten, de andere verdachte zit nog vast.

Zondagavond kwamen familie en vrienden bijeen op het plein in Rosmalen om Jordy te herdenken.

