Nabestaanden van Jordy (22) komen met schadeclaim na dodelijke steekpartij

"We hopen op gerechtigheid en genoegdoening." Dat zegt advocate Priya Soekhai maandag tegen Omroep Brabant als ze aankondigt dat ze namens de nabestaanden van de in Rosmalen doodgestoken Jordy Gruijters met een schadeclaim komt tegen de verdachte in de zaak. Soekhai staat de familie en vriendin van Jordy bij. Over de hoogte van de claim kan de advocate nog niks zeggen. Dat moet volgens haar nog worden onderzocht.

Het gaat de familie en vriendin van Jordy volgens de advocate 'niet om de centen'. "Daarmee krijgen ze hun dierbare niet terug", zegt ze.

Jordy was zaterdagavond zelf niet op stap op uitgaansplein De Driesprong in Rosmalen. Maar dat was wel de plek waar hij zaterdagavond rond half tien stierf, doodgestoken met een vleesmes dat van een eettafeltje was afgegrist. Zijn familie is 'op van pijn en verdriet en nog in shock', laat Soekhai weten. En wanneer het lichaam van Jordy wordt vrijgegeven wacht hen in haar woorden 'een nieuwe klap'. "Als ze ermee geconfronteerd worden dat hij er daadwerkelijk niet meer is. Heel zwaar. Een heel verdrietig moment."

Dit is wat we nu weten:

Het is zaterdagavond ongeveer half tien, bij De Eetbar aan de Driesprong in Rosmalen krijgen de zus en de hoogzwangere vriendin van Jordy woorden met twee meisjes van 16 en 17 jaar. Waar de ruzie over gaat, is niet duidelijk. Maar het blijft niet bij praten.

Het ging er heftig aan toe, zal advocate Priya Soekhai van de familie Gruijters een dag later vertellen. De vriendin van Jordy zou een gekneusde neus hebben opgelopen. Zijn zusje wat kneuzingen. Het oudste meisje waar ze het mee aan de stok hadden, zou getraind kickbokser zijn. Het zusje van Jordy zou al langer gepest worden door de twee.