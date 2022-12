PSV krijgt iets lagere boete na discriminerende spreekkoren

De boete die PSV krijgt voor antisemitische spreekkoren tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal eind juli, is iets verlaagd. De tuchtcommissie van de KNVB wil dat PSV 12.500 euro overmaakt in plaats van de eerder opgelegde straf van 20.000 euro. Om te voorkomen dat fans niet nog eens over de schreef gaan hangt PSV een voorwaardelijke boete van 7500 euro boven het hoofd.

