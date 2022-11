Marcel Brands veroordeelt protest PSV-fans, maar uit ook kritiek op KNVB

Marcel Brands, algemeen directeur van PSV, heeft de spandoekactie van fans van zijn club afgekeurd. Maar hij vindt ook dat er met twee maten wordt gemeten, omdat eerder dit seizoen volgens hem ook aanhangers van Ajax zich hadden misdragen. Brands zei dit zondagmorgen in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie.

Een groepje PSV-supporters hing zaterdagmorgen bij het huis van de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, een spandoek op. Hiermee uitten ze hun onvrede over het feit dat later deze zondag geen uitpubliek aanwezig mag zijn bij de eredivisietopper tussen Ajax en PSV.

Halsema besloot in augustus PSV-fans voor dit duel in de Johan Cruijff Arena te weren, omdat ze eind juli antisemitische geluiden hadden laten horen. Dit gebeurde toen de twee ploegen elkaar in hetzelfde stadion troffen voor de Johan Cruijff Schaal (3-5).

Zoon van Halsema

De actievoerende PSV-aanhangers refereerden met de tekst op hun spandoek ook aan het feit dat de zoon van Halsema drie jaar geleden was aangehouden voor wapenbezit. Uiteindelijk werd hij hiervoor niet vervolgd.

Brands ‘vindt het niet goed’ wat er zaterdagmorgen is gebeurd. “Iedereen mag het ergens niet mee eens zijn, maar ik vind niet dat je mensen in de privésituatie moet storen. Ik ben ook van mening dat je zeker kinderen van die mensen er niet bij moet betrekken.”

'Niet met twee maten meten'

Toch zet Brands ook een kanttekening bij de aanleiding voor de actie van een klein deel van de Eindhovense achterban. “Ik wil het niet goed praten, maar als je zo’n besluit neemt om fans te weren dan moet je niet met twee maten meten. Dat heb ik de burgemeester geantwoord en ook de KNVB laten weten”, zo zei de PSV-directeur in Goedemorgen Eredivisie.

“In die wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal werd van twee kanten gezongen en daar ergeren we ons ook aan. Dan denken we: ga gewoon achter je ploeg staan en laat de tegenstander met rust. Maar dit gebeurde nogmaals door beide supportersgroepen. Dan ontvangen wíj een rapport van de KNVB waarin het allemaal per minuut wordt weergegeven en dan krijgt PSV deze straf plus een boete van 20.000 euro. En de andere kant nul. Dat is moeilijk uit te leggen aan onze supporters”, verzucht Brands.

De Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem veroordeelde de spandoekactie van de PSV-fans zaterdag al.

