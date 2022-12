In deze studio nemen ze muziek op zoals in de jaren '50 en '60

Niks geen moderne computers of autotune. Bird Stevens uit Heeswijk-Dinther neemt muziek op in zijn studio zoals ze dat deden in de jaren vijftig en zestig. En dus zie je vooral oude microfoons en grote draaiknoppen.

Achter zijn huis in Heeswijk-Dinther in de schuur is zijn studio. Het is een beetje passen en meten. Het duo Richville komt een paar nummers opnemen. Tussen de drummer en de gitarist is Bird aan het schuiven met een microfoon. “Ik neem altijd op met één of twee microfoons. En dan komt het heel precies waar je die neer zet. Zo deden ze dat vroeger ook. Ik hou van die oude microfoons. Die geven een mooi natuurlijk geluid.”

Het belangrijkste in de studio van Bird is zijn mengpaneel. Een console uit de jaren zestig. “Deze komt uit Los Angeles uit een radiostudio. Het is allemaal met buizen en dat geeft een warm geluid”, vertelt Bird. Dat geluid gaat ook nog eens langs oude versterkers om uiteindelijk opgenomen te worden op een bandrecorder. Dat geluid komt dan uiteindelijk toch in een moderne computer. "Ja, ergens moet het weer digitaal worden."