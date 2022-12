Jerry schaamde zich voor zijn afkomst maar is nu trots: 'Wil het doorgeven'

Toen Jerry Bergraaf midden jaren tachtig vanuit Suriname naar Tilburg kwam, liet hij zijn eigen cultuur achter zich. Hij schaamde zich er zelfs voor. Pas toen zijn oudste dochter naar school ging, kon hij zijn eigen afkomst niet langer ontkennen: “Ze kwam thuis en zei: ‘Ik ben zwart!’” De excuses voor het slavernijverleden doen hem goed: “Ik vond de timing verkeerd. Maar het is een begin.”

Bergraaf is afstammeling van Nigerianen die tot slaaf werden gemaakt en naar Suriname werden gebracht. Hij trouwde met een Nederlandse vrouw en zoog de Nederlandse cultuur op: “Ik wilde in deze maatschappij geaccepteerd worden. Mijn ouders vertelden me dat ik, om iets te bereiken, twee keer zo hard moest werken.”

We spreken Bergraaf in het Peerke Donders-paviljoen in Tilburg. De enige plek in Zuid-Nederland met een tentoonstelling over de slavernij. Hij hielp met de samenstelling.

Maar bij Bergraaf thuis liepen de meningen uiteen: “Mijn dochter is hier geboren, heeft Cultureel Erfgoed gestudeerd. Zij keek naar het beeld en zei: het kan niet. Onder jongeren zei bijna iedereen: dat beeld moet weg, dat kan niet meer, is niet van deze tijd.”

Toch is Bergraaf nooit een activist geweest. Ook niet toen in zijn stad Tilburg ophef ontstond over het standbeeld van Peerke Donders, in het Wilhelminapark. De missionaris zou een racist zijn, die de slavernij ondersteunde. “Dat ging mij te ver. De meeste Surinamers, ook de Marrons, vinden dat het beeld moet blijven. Het is een Nederlandse man die vrijwillig naar Suriname is gekomen om de melaatsen te helpen. Dat is bijna heilig.”

Racisme, discriminatie: Bergraaf kreeg er steeds meer mee te maken: “Toen de jongste naar de stad ging en de discotheek niet binnen kwam, vond ik dat vreemd. Toen ik hier in ’85 kwam, werd ik uit de rij geplukt. Ik was een attractie. Mensen kwamen voelen aan mijn lijf: welke kleur is dat? Via mijn kinderen merkte ik hoe de maatschappij is verhard. Toen dacht ik: ik moet er iets aan doen.”

Als priester heeft Peerke Donders zich sterk uitgesproken tegen slavernij. Aan de zijkant van het paviljoen staat een spreuk van hem te lezen: ”Ongelukkig zij, die zich met het zweet en bloed verrijken van die arme slaven, die geen verdedigers vinden dan God!"

Veel objecten die te zien zijn op de tentoonstelling, komen uit Bergraafs collectie. Klederdrachten in felle, weelderige kleuren. En hoofddoeken: “Mensen mochten niet met elkaar communiceren, dus dat deden ze door hun hoofddoek op een bepaalde manier te binden. ‘Laat ze maar vertellen’ of ‘Loop naar de pomp’, als je boos was.” Of de 'jaloerse stoel', een lage stoel: “Vaak waren slavinnen bijvrouwen. Daar was de eigenaresse dan jaloers op, vandaar die naam. Het is een hoekstoel, dat was jouw plek.”

Als hij zijn blik over de tentoonstelling laat gaan, voelt Jerry trots: “Het maakt me sterk. Als ik bedenk wat zij hebben moeten dragen, waarom kan ik dan de last die ik heb niet dragen? Ik heb sterke voorouders, dat laat ik de jeugd zien. Wees trots op wie je bent!”

