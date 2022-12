Sympatisanten Omtzigt doen zelf mee aan Statenverkiezingen met Alliantie

Sympathisanten van het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, doen in maart mee aan de Brabantse Statenverkiezingen onder de naam 'Alliantie'. De nieuwe partij heeft speerpunten zoals asielbeleid, stikstof, Brussel en pensioenen. En dat is volgens de kersverse fractievoorzitter Henriëtte van Hedel uit Boxtel hard nodig is. "Het gaat gewoon niet goed in de samenleving."

Ze is geboren in Den Bosch en opgegroeid in Vught. Na jaren wonen en werken in de regio Amsterdam, kwam Henriëtte van Hedel (42) vier jaar geleden met het hele gezin weer terug naar het Brabantse land. Het Brabant waar ze na 15 maart veel voor wil betekenen. Meer dan dat ze in alle jaren als lid van het CDA heeft kunnen doen. De omslag kwam in 2019, na de grote protesten op het Malieveld. "Toen zag iedereen dat het echt niet goed gaat in de samenleving. Het hele sociale middenkader stond daar op het veld. Dat middenkader waar het CDA zich inmiddels onvoldoende voor inzette."

"We wilden veranderen om het beter te maken."

Er ontstond een groot verschil van inzicht over de koers van de partij. Van Hedel richtte in 2020 met een groot aantal gelijkgestemden de stichting Sociale Christen-Democratie op. Los van de partij, om het vooral over de partij en de koers te kunnen hebben. "We wilden echt kijken wat we konden veranderen om het beter te maken." Tot haar verbazing kreeg ze veel bijval van leden van andere partijen. "Van PvdA'ers die vonden dat hun partij steeds meer gaat lijken op GroenLinks, van VVD'ers die meer wilden opkomen voor de slagers en bakkers om de hoek en van D66'ers die vonden dat het niet zo opschoot met die nieuwe bestuurscultuur." Ze zegde haar lidmaatschap van het CDA op.

"Veel problemen zijn niet op te lossen met een zak geld."

Van Hedel zag de groep groeien. Een brede volksbeweging, noemt ze het zelf. "Allemaal mensen die zien dat veel van de problemen waar we nu mee te maken hebben niet zijn op te lossen met een zak extra geld of door de verantwoordelijkheid een bestuurslaag naar beneden te schuiven." Op de website van Alliantie worden grote thema's benoemd. Stikstof, asiel, Brussel en pensioenen. Onderwerpen waar de provincie nou niet meteen heel veel in de melk te brokkelen heeft. Van Hedel vindt het belangrijk deze thema's wel te noemen. "We zijn in eerste instantie een landelijke partij. Mensen vinden het belangrijk om te zien waar we staan als het gaat om de grote punten. Tegelijkertijd wordt er nu door een groep vrijwilligers een verkiezingsprogramma geschreven. Niet alleen voor Brabant maar ook Overijssel en Drenthe."

"Wij willen wel een betrouwbare partij zijn."