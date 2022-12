Kerstdrukte bij de kapper: 'Iedereen gaat hier knap de deur uit'

Wie wil er met Kerstmis niet op zijn paasbest uitzien. Bij Wen Looks Matter zijn de kappersstoelen de laatste weken van het jaar dan ook goed gevuld. De een wil een strakke styling, een geföhnde weelderige bos met krullen of een pittig kort kapsel. Bij de mannen zijn de 'opscheertjes' met strakke lijnen favoriet. Anderen gaan weer voor veilig: boven op wat langer en aan de zijkanten uitdunnen. Kortom: Met zijn allen voor de kerst even door de 'wasstraat'.

In kapsalon Wen Looks Matter in Made is het een drukte van belang. Alle stoelen van de kapsalon zijn gevuld. Het geluid geluid van het droogföhnen van kapsels overheerst. Van sommige klanten spat de kerststress van de spiegel, anderen zijn de rust zelve. Van kerststress is geen sprake. "De laatste boodschappen zijn al gedaan", zegt een vrouw. Het haar van de vrouw wordt blond geverfd. "Voor mij is het vanaf nu heerlijk relaxen. Ik ga voor een frisse kerstcoupe. Ik wil er tijdens de kerst geen omkijken naar hebben", zegt ze. "Als mijn haar goed zit, voel ik me veel fijner. Deze afspraak heb ik maanden geleden al gemaakt. In deze kapsalon is een echte kerstsfeer."

Kerstdrukte in de kapsalon van Wendy.

Het team van eigenaresse Wendy Kievits doet in ieder geval zijn stinkende best om het de klanten naar de zin te maken. De moeder van Wendy zorgt voor een hapje en een drankje. Hier en daar wordt hartelijk gelachen. "We werken met extra mensen en maken in deze periode lange dagen. Met veel plezier. Er zijn klanten die aan het begin van het jaar al een afspraak voor Kerstmis maken. Onze klanten kun hier alles loslaten en iedereen gaat hier knap de deur uit. Was het maar altijd Kerstmis." "De kerststress zit nog hoog", zegt een andere vrouw. Ze zit in het onderwijs. "Ik ben nu aan het ontstressen. Even tijd voor mezelf. Ik kom hier al jaren. Ik ben hier al met allerlei soorten kapsels naar buitengegaan." Ze moet nog wel een en ander van haar lijstje gaan afvinken. "Mijn huis op orde brengen en nog even naar bakker. Daarna wordt het twee weken niks doen met mijn gezin. Ik ga er zeker van genieten."

Kerststress vloeit weg in de stoel van de kapsalon.

Iets verderop wordt het haar van een jongen nog even met de tondeuse onderhanden genomen. "Wel fijn om voor Kerstmis nog even langs de kapper te gaan. Daarna moet ik mijn surprise nog afmaken. Dat ga ik nog wel redden." De jongen heeft zijn Aldi-pantoffels nog aan. Hij weet niet of zijn moeder dat wel leuk zal vinden als hij die ook met kerstmis aan heeft. "Ik denk dat ik wel andere schoenen zal aantrekken en ook een nog mooie blouse."