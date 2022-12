112-nieuws: gewonde bij aanrijding • auto's autoshowroom uitgebrand

02.40

Een fietser is afgelopen nacht geschept door een automobilist op de Glacisstraat in Geertruidenberg. Dit gebeurde rond kwart over een, toen de fietser wilde oversteken. Vanwege de ernst van de situatie werden meerdere hulpdiensten opgeroepen. Ook een traumaheli kwam naar de Glacisstraat. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek.