112-nieuws: vat gedumpt in Hilvarenbeek • overval tabakszaak Breda

14.30

In Fijnaart is donderdag in een woning aan de Rode Kruisstraat een hennepkwekerij geruimd. De bewoonster werd aangehouden. Niet alleen vanwege de kwekerij, maar ook omdat ze het werk van de agenten belemmerde. In totaal werden 400 planten uit drie kweekruimtes vernietigd. De stroom voor de plantage werd illegaal afgetapt. Een 49-jarige man uit Breda en een 31-jarige man uit Sint Maartensdijk die zich in de woning bevonden, zouden bij de kwekerij zijn betrokken. Van de Bredanaar is de auto in beslag genomen. Beide mannen worden op een later tijdstip nog verhoord.