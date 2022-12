Geen nieuwe stunt voor Danny van Trijp op WK darts: 'Scorend ging het niet'

Danny van Trijp is er vrijdagavond niet in geslaagd opnieuw te stunten op het PDC WK darts in Londen. De darter uit Etten-Leur moest in de tweede ronde van het toernooi zijn meerdere erkennen in de Welshman Jonny Clayton, een van de outsiders voor de titel.

Het duel tussen Van Trijp, die zijn debuut maakte op het PDC WK darts, en de als zevende geplaatste Clayton duurde iets meer dan twintig minuten. Knappe elfdarters

De Welshman speelde een uitstekend duel. Hij gooide vijf 180-scores, was scherp met uitgooien en kwam tot een gemiddelde van 99,6 per beurt. Daar kon Van Trijp weinig tegen doen. Clayton snoepte de eerste leg van de wedstrijd, die de darter uit Etten-Leur mocht beginnen, meteen af van Van Trijp via het uitgooien van dubbel 16. Hij verzilverde hij die break met een 74-finish op dubbel 20 en veroverde de set vervolgens met 3-1. Ook de tweede set ging met 3-1 naar Clayton, mede dankzij twee knappe elfdarters en uitgooien van 98 en 84.

Wachten op privacy instellingen...

'Het was een mooie ervaring'

In de derde set kwam Van Trijp op een 1-0 voorsprong. Hij profiteerde van meerdere missers van Clayton op dubbel 20. Maar in de tweede leg liet de darter uit Etten-Leur zelf de kans liggen om uit te gooien en zo op een 2-0 voorsprong te komen. Zodoende pakte Clayton deze leg af. Daarna stoomde The Ferret door en won hij ook deze set met 3-1. Met een zestiendarter op dubbel 20 besliste hij het duel. "Ik kwam gewoon tekort", analyseerde Van Trijp na afloop bij Viaplay. "Ik deed mijn best, meer kan ik niet doen. Scorend ging het niet en tegen Clayton moet dat wel. Alles ging gewoon perfect bij hem. Maar het was een mooie ervaring en ik ben tevreden met wat ik op dit WK heb gepresteerd." Beaton

In de eerste ronde van het WK had Van Trijp nog voor een daverende verrassing gezorgd door als debutant oud-wereldkampioen Steve Beaton uit te schakelen. LEES OOK: Danny van Trijp verslaat legende bij debuut op WK darts: 'Had geen zenuwen'