Lindy (36) trouwt in het ziekenhuis omdat ze de kerst misschien niet haalt

Lindy trouwde de dag voor kerst halsoverkop met haar Manuel (foto: privécollectie). De geïmproviseerde trouwwagen voor Lindy (foto:privécollectie) Trouwambtenaar Christel en het verse bruidspaar Lindy en Manuel (foto: privécollectie) Volgende Vorige 1/3 Lindy trouwde de dag voor kerst halsoverkop met haar Manuel (foto: privécollectie).

Daar kwam ze aangereden in een ziekenhuisbed. Met haar trouwjurk aan die nog niet helemaal klaar was. De 36-jarige Lindy uit Schijndel trouwde zaterdagochtend halsoverkop in het ziekenhuis in Den Bosch omdat niet zeker is of ze kerst wel haalt. Daar in de ziekenhuiskapel liep ze zelf de laatste meters naar de liefde van haar leven, Manuël om in de eeuwigheid verbonden te worden.

Comédienne Christel de Laat, ook uit Schijndel, verbond de twee in de echt. Uren later klinkt ze op de radio bij Omroep Brabant nog steeds opgewonden. "Het heeft me zo geraakt dat in zo'n noodgeval iedereen alles uit zijn handen laat vallen om er kost wat kost een onvergetelijk moment van te maken. Dit is nou het kerstgevoel in tienvoud. Samen maak je echt het verschil."

"Het ziekenhuisbed met daarin Lindy rolde door een erehaag van ziekenhuispersoneel."

Lindy lijdt aan een spierziekte en een hartkwaal. Eigenlijk zou ze pas 13 januari trouwen. "Ineens was er paniek bij familie en vrienden want het ziekenhuis belde dat ze mogelijk de nacht niet zou overleven", vertelt Christel. " Ook ik heb mijn plannen omgegooid. Als je ziet dat iedereen dat vervolgens doet, raakt dat. Ook dat verplegend personeel dat een erehaag vormde voor Lindy op weg naar de kapel in haar ziekenhuisbed, dat raakt." Ook familielid Jacqueline Montree is onder indruk van de ingelaste trouwerij. "Het was zo mooi en emotioneel tegelijkertijd. De paniek die we voelden toen we dat slecht-nieuws telefoontje uit het ziekenhuis kregen. En het geluk dat de trouwerij toch is gelukt. Die twee wisselen elkaar nog steeds af. Het was zo mooi."

"De worstenbroodbakker bakte op de drukste dag extra worstenbroodjes voor de afdeling van Lindy."