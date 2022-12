Verkoop van vuurwerk knalt door ondanks inflatie: 'Je leeft maar een keer'

Op straat in Baarle-Hertog sjouwen Duncan en Kristiaan met dozen vol vuurwerk. De twee vrienden uit Waddinxveen hebben zojuist voor meer dan 600 euro ingeslagen. Inflatie of geen inflatie, het maakt de vuurwerkliefhebbers weinig uit: "Je leeft maar één keer en het is veel te leuk", zeggen de meesten. De verkoop heeft dan ook niets te lijden van de inflatie.

"Als je goed verdient, dan kun je het ook missen", zegt Duncan die zojuist dik 600 euro armer is geworden na zijn bezoek aan de vuurwerkwinkel. En de inflatie? Daar houdt hij zich niet mee bezig en dus heeft hij geen cent minder uitgegeven aan vuurwerk: "Je moet ook lol maken in het leven", zegt hij.

"Of ik er nu een tientje of honderden euro's aan uitgeef maakt me niet uit."

Kristiaan heeft ook niet bezuinigd op vuurwerk, ondanks de inflatie en hoge prijzen: "Ik vind het leuk, oud op nieuw, drankje erbij, lekker vuurwerk, dat is gewoon genieten, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Geld speelt voor Kristiaan geen rol bij het kopen van vuurwerk: "Of ik er nou een tientje aan uitgeef, zoals vroeger als kind, of honderden euro's nu, dat maakt mij echt niets uit, zolang ik er maar plezier van heb".

"Het is maar één keer per jaar oud en nieuw."

In de vuurwerkwinkel Zena in Baarle-Hertog is het op deze zaterdag voor kerst een drukte van belang. De klanten die vuurwerk inslaan, willen meestal niet voor de camera. Daarvoor is het onderwerp kennelijk toch te gevoelig. Maar op de vraag of ze bezuinigen op vuurwerk, is het antwoord eensgezind nee. Of zoals een man het zegt: "Je leeft maar één keer en het is maar één keer per jaar oud en nieuw."

Drukte bij vuurwerkhandel Zena (Foto: René van Hoof)

René uit Rotterdam heeft net met zijn dochter siervuurwerk ingeslagen en een pakketje voor de kleine. Bezuinigen op vuurwerk is volgens hem nergens voor nodig: "Het hoort er gewoon bij, bij oud op nieuw, dus gewoon doorgaan."

"Hier is gewoon leuker vuurwerk te koop."