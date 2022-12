Collectebus gestolen op kerstavond, orgelman blijft beduusd achter

De kerst van orgelman Thijs Haenen is niet best begonnen. Het geld dat hij op kerstavond in Eindhoven bij elkaar heeft opgehaald met zijn orgelspel is diezelfde avond bruut gestolen.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Het gebeurde bij het inrijden van de Donizettilaan vanaf de Karel de Grotelaan rond half zeven 's avonds. Haenen liep daar spelend met het orgel toen een fietser in een oranje werkjas met reflectiestrepen hem inhaalde. Hij rukte de collectebus, die aan het orgel vastzit, los en nam hem mee, Haenen verbouwereerd achterlatend. Toch kwam hij vliegensvlug in actie toen hij de fietser even later op hetzelfde fietspad de andere kant op zag fietsen. Haenen achtervolgde hem te voet over de Von Flotowlaan tot aan de Schubertlaan, waar Haenen zijn auto had staan. Hij sprong in de wagen en zette de achtervolging voort, maar die moest hij even later al staken: "Helaas was mijn autoruit beslagen en ben ik hem uit het oog verloren op de Schubertlaan."

"Ik kreeg de bus toen ik in 2014 begon als orgelman in Eindhoven."

Het geld in de collectebus kan hem niet zoveel schelen. "Er heeft hoogstens een tientje of twee ingezeten", vertelt Haenen. "De bus is mij veel meer waard." De collectebus heeft veel emotionele waarde. Haenen kreeg hem toen hij in 2014 begon als orgelman in Eindhoven. Hij staat al jaren in het centrum van Eindhoven, waar veel mensen hem kennen. "De bus zat vastgemaakt op het orgel zodat mensen in coronatijd niet dichtbij hoefden te komen, of voor kinderen die het toch wel spannend vinden", vertelt Haenen.

"Misschien is hij in de buurt gedumpt en vindt iemand hem."

"Het gaat om een roodkoperen bus met een diameter van zo'n 10 centimeter en een hoogte van zo'n 15 centimeter. De opening is wat rommelig gesoldeerd en het handvat is bij de diefstal afgebroken en ontbreekt. Misschien is hij ergens in de buurt gedumpt en vindt iemand hem", hoopt Haenen.

Hier zat de collectebus vastgemaakt aan het orgel (foto: Thijs Haenen)