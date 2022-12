Hoera, het is een... kerstkindje! Robin is geboren op eerste kerstdag

In het Maasziekenhuis Pantein in Land van Cuijk is op eerste kerstdag een heus kerstkindje geboren. Robin, zoon van Patricia en Danny uit Heijen (Limburg) kwam 's middags om kwart over twaalf op deze bijzondere dag ter wereld. Op kerstavond werden er in Brabant ook al meerdere baby's geboren.

Samen met hun verloskundige kwamen Patricia en Danny op eerste kerstdag voor de bevalling naar Maasziekenhuis Pantein. Daarmee is Robin het eerste bekende kerstkindje van Brabant. Zaterdag, op kerstavond, werden ook al (bijna) kerstkindjes geboren in onze provincie. In het Catharina Ziekenhuis is Eindhoven is zaterdag Benz geboren:

Baby Benz is geboren op kerstavond.

En ook in Maasziekenhuis Pantijn werd Nuuk geboren: