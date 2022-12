Drie kinderen zwaargewond bij botsing in Oss, twee mannen aangehouden

Bij een botsing tussen twee auto's op de Megensebaan in Oss zijn zondagnacht in totaal zeven mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn drie kinderen. Zij raakten ernstig gewond.

De kinderen zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond kwart over een op de kruising van de Megensebaan en de Singel 1940-1945.

De ouders van de drie kinderen liepen lichte verwondingen op. Ook zij zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In de andere auto, die 150 meter verderop lag, zaten twee mannen die ook lichtgewond raakten. Beide mannen zijn eveneens naar het ziekenhuis gebracht. Het duo is aangehouden. Volgens de politie was niet duidelijk wie de auto bestuurde. Ook wordt nagegaan of ze onder invloed waren van alcohol of drugs.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.