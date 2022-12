Jongen (14) overleden na zwaar ongeluk in Oss

Een van de drie kinderen (8, 12 en 14), die betrokken waren bij het zware auto-ongeluk in Oss zondagnacht, is overleden. Dat meldt de politie. De 14-jarige jongen zat achter in de auto die werd aangereden door een auto met twee mannen van 18 uit Megen en Berghem.

De jongen zat met de andere kinderen op de achterbank en ving de zwaarste klappen op toen de auto van de 18-jarigen op hun auto knalde. De andere kinderen raakten zwaargewond. Een van hen is nu aan de verwondingen bezweken. Het ongeluk gebeurde zondagnacht kort na één uur op de kruising van de Megensebaan en de Singel 1940-1945. In totaal waren er zeven gewonden. De ouders van de drie gewonde kinderen raakten lichtgewond bij het ongeluk. In de andere auto zaten de mannen uit Megen en Berghem. Beide mannen raakten ook lichtgewond. De politie onderzoekt wie van de twee achter het stuur zat. Te veel alcohol

De mannen die in Oss zijn aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op de Megensebaan in Oss hadden te veel alcohol op. Dat bleek uit een blaastest. Ze zijn aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk met letsel.