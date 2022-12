Veroorzakers (18) van ernstig ongeluk in Oss hadden te veel gedronken

De mannen die in Oss zijn aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op de N329 in Oss hadden te veel alcohol op. Dat bleek uit een blaastest. Ze zijn aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk met letsel. De aangehouden mannen komen uit Megen en Berghem en zijn 18 jaar oud. Dat zegt een woordvoerder van de politie.

Verkeersspecialisten van de politie onderzoeken de toedracht van het ongeluk. "Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen", aldus de woordvoerder. Bergingsmaatschappijen hebben inmiddels de auto's die bij het ongeluk waren betrokken, weggesleept. Bij het ongeluk raakten drie kinderen zwaargewond. Hoe het nu met ze gaat, is onbekend.

Het ongeluk gebeurde zondagnacht kort na één uur op de kruising van de Megensebaan en de Singel 1940-1945. In totaal waren er zeven gewonden. De ouders van de drie gewonde kinderen raakten lichtgewond bij het ongeluk. In de andere auto zaten de mannen uit Megen en Berghem. Beide mannen raakten ook lichtgewond. De politie onderzoekt wie van de twee achter het stuur zat.