Sidy was als een van de eersten bij ongeluk in Oss: 'Het was heel heftig'

Sidy Schärlig uit Oss was afgelopen nacht als een van de eersten bij het ongeluk waarbij drie kinderen zwaargewond raakten. Een auto met daarin twee mannen kwam in botsing met een auto waarin een gezin met drie kinderen zat. "Ik zag die moeder daar huilend en schreeuwend rondlopen. Die zag haar kinderen daar op de grond liggen. Dat beeld staat op m'n netvlies gebrand." Een van de drie gewonde kinderen is maandag overleden, zo liet de politie maandag aan het einde van de middag weten.

Schärlig woont bij de kruising Megensebaan met de Singel 1940-1945 waar het ongeluk gebeurde. Hij was met zijn familie aan het nagenieten van het kerstdiner toen 'ie een harde klap hoorde. "Ik rende er naartoe en zag een grote rookwolk uit de ene auto komen."

"Ik vroeg nog of ze hulp nodig hadden."

Twee jongens renden bij de auto weg, een ervan hinkte. Ik vroeg nog of ze hulp nodig hadden, maar ze zeiden dat het wel ging. Toen liep ik verder en zag ik de andere wagen staan. Twee zwaargewonde kinderen lagen op de weg, bewegingloos. Ze werden gereanimeerd. Een kleine jongen zat op de stoep. Helemaal wezenloos voor zich uit te staren." Een van de drie gewonde kinderen is maandag aan zijn verwondingen overleden, zo maakte de politie maandagmiddag bekend. Het gaat om een jongen van 14 jaar. De hulpdiensten waren er snel bij, volgens Sidy. Hij is nog steeds aan het bijkomen van wat hij allemaal heeft gezien. "Ik heb bijna niet geslapen vannacht. Ik zie nog steeds die kinderen daar liggen. Er zat eigenlijk bijna geen leven meer in. Het was echt heel heftig. En ik wist meteen dat daar iemand door rood moet zijn gereden. Dat kan bijna niet anders."

"Gisterochtend gebeurde op dezelfde plek ook een ongeluk."