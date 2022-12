Lindy (36) overleden na spoedhuwelijk in ziekenhuis

De 36-jarige Lindy uit Schijndel, die zaterdag nog trouwde in het ziekenhuis in Den Bosch, is op de avond van Eerste Kerstdag overleden. Ze trouwde zaterdagochtend nog halsoverkop, omdat niet zeker was of ze kerst wel zou halen.

Daar in de ziekenhuiskapel liep ze zelf de laatste meters naar de liefde van haar leven, Manuël om in de eeuwigheid verbonden te worden. Volgens haar familie is Lindy rustig ingeslapen. Lindy leed aan een spierziekte en een hartkwaal. Eigenlijk zou ze pas in januari trouwen, maar toen het ziekenhuis belde dat ze mogelijk de nacht niet zou overleven, werd snel een bruiloft ingelast. Comédienne Christel de Laat, ook uit Schijndel, verbond de twee zaterdag in de echt. "Het heeft me zo geraakt dat in zo'n noodgeval iedereen alles uit zijn handen laat vallen om er kost wat kost een onvergetelijk moment van te maken. Dit is nou het kerstgevoel in tienvoud. Samen maak je echt het verschil." LEES OOK: Lindy (36) trouwt in het ziekenhuis omdat ze de kerst misschien niet haalt