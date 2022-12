Helmonder (36) overleden bij ernstig ongeluk in Rotterdam

Bij een ernstig ongeluk in Rotterdam-Zuid zijn maandagochtend drie mensen om het leven gekomen, onder wie een 36-jarige Helmonder. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het ongeluk gebeurde iets voor zes uur 's ochtends op de Groene Kruisweg ter hoogte van de A15 bij de afrit Charlois. Waarschijnlijk zijn twee auto's frontaal op elkaar gebotst.

De andere slachtoffers zijn een 35-jarige vrouw uit Spijkenisse en een 7-jarig meisje uit dezelfde woonplaats. Een vierde persoon is na het ongeluk met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is later aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Den Haag. Hoe de voertuigen met elkaar konden botsen, is nog niet bekend.

Dat onderzoekt de politie nog. De plek van het ongeluk was een tijd afgezet.