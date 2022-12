De koelkast van Monique is bijna leeg: 'Soms is er alleen een glaasje cola'

Monique uit Helmond durft niet altijd open te zijn over de tekorten in haar koelkast. “Soms willen mensen gezellig iets afspreken en dan wil ik niet vertellen dat ik alleen nog maar een glaasje cola voor mezelf heb staan.” Daten gaat niet, op vakantie nauwelijks. De impact van de financiële situatie van Monique, moeder van een zoontje van vijf, is groot.

In de schulden en onder bewind. Een situatie waarin Monique is ‘gebracht’ door het stuklopen van een relatie. “Ik bleef zitten met rode cijfers op de bankrekening.“ Er volgden veel rechtszaken, en hoewel ze probeerde te blijven knokken, raakte ze in een depressie.

Het is woensdagmiddag als we de foto van haar koelkast maken. Precies de dag waarop zo'n beetje al het eten op is en de situatie nijpend wordt.

“Iedere woensdag krijg ik mijn geld, 70 euro in de week, daar moet ik alles van doen", vertelt ze. "Aan het eind van de week zit ik soms zo omhoog, dan kijk ik mijn zus lief aan. Of ik misschien een tientje mag lenen, omdat ik niks meer heb en echt niet weet wat we moeten eten. Ik stort het de volgende dag altijd meteen naar haar terug, zodra ik mijn geld heb.”