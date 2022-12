GHB-gebruiker valt in slaap na auto-ongeluk, politie plukt hem van kruising

De politie heeft woensdagochtend in Tilburg een slapende man uit zijn auto gehaald. Hij was kort daarvoor tegen een lantaarnpaal gereden en liet zelf weten GHB te hebben gebruikt.

De 38-jarige man werd in zijn auto, met draaiende motor, aangetroffen op de kruising van de Hogeschoollaan met de Professor Gimbrèrelaan. Kort daarvoor was hij tegen een lantaarnpaal op de Gilzerbaan gereden.

Na de botsing belden omstanders de politie. Agenten gingen naar de man op zoek en vonden hem uiteindelijk op het kruispunt.

De man gaf aan dat hij GHB gebruikt had. De politie denkt dat dat niet het enige is, maar hij weigerde een bloedtest. Ook had hij geen geldig rijbewijs. De man is aangehouden en zit vast.