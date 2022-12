Vuurwerkangst bij je hond of kat? Zo help je jouw dier door het geknal heen

Deze donderdag is de aftrap van de legale verkoop van vuurwerk in Brabant. Voor liefhebbers een feest, voor huisdieren vaak een drama. Baasjes zien toe hoe hun huisdier rillend van angst de knallen en flitsen moet doorstaan. Hoewel elk dier anders reageert, zijn er toch een aantal manieren om je hond of kat rustiger door de jaarwisseling te helpen.

Een knallend rotje en je hond loopt de rest van de uitlaatronde met de staart tussen de benen verkrampt verder. Baasjes kennen het maar al te goed. Uitlaten voelt dan eerder als straf voor je rillende viervoeter, angstig en strak aan je zijde.

"Baasjes komen dit jaar weer meer en eerder naar ons toe."

Het is typisch gedrag van huisdieren met vuurwerkangst. Dierenarts Stijn Peters van het Dierenziekenhuis Eindhoven: "Nu vuurwerk afsteken weer mag met oud en nieuw, merken we dat mensen meer en eerder naar ons toe komen met hun dier." Peters heeft goede raad. "We hebben een 'Thundershirt' en dat helpt in 80 procent van de gevallen. Het is een strak shirt waarmee je een hond of kat inbakert. "Je huisdier schrikt dan nog wel, maar herstelt sneller en sommigen dieren hebben helemaal geen vuurwerkangst meer."

"We kunnen met deze combinatie bijna alle dieren helpen."

De dierenarts schrijft ook het middel Prevantill voor. "Hierin zit een stofje dat angstgevoelens verlaagt, maar je huisdier niet suf maakt. Ik denk dat een combinatie van deze twee middelen bijna alle bange huisdieren kan helpen."

Herder Zoran en chihuahua Zhen dragen een Thundershirt (foto: Patricia Otten Gerwen).

Marloes van der Velden is gedragscoach bij E-hondenschool in Eindhoven. Zij heeft meer tips voor baasjes om honden door het vuurwerkgeknal te helpen: Laat je hond zo min mogelijk alleen, zeker niet tijdens de jaarwisseling.

Zorg voor een veilige plek zoals een open bench of stille kamer waar je huisdier zich kan terugtrekken, maar sluit ze niet op.

Hou je hond tijdens de vuurwerkperiode altijd aangelijnd.

Laat je hond ter afleiding buiten snuffelen.

Ga naar huis als je hond vluchtgedrag vertoont.

Probeer je hond uit te laten op 'vuurwerkvrije' plekken zoals een bos.

Zorg ervoor dat de chipregistratie klopt mocht je dier toch losbreken en weglopen.

Bied thuis rustgevende activiteiten aan zoals snuffelen, kauwen, likken of spelletjes.

Knalgeluid kan je dempen met rustgevende muziek uit hondenplaylisten op Spotify.

Etherische oliën kunnen ook kalmerend voor dieren werken. Mocht dit allemaal niet helpen, dan bestaat nog een 'laatste redmiddel' volgens dierenarts Peters. "We schrijven nu een anti-epileptisch middel voor of een narcosemiddel in een lage dosering. Die helpen geweldig, maar je huisdier moet wel helemaal gezond zijn", legt Peters uit. Om dat te controleren, moet je tijdig een afspraak maken bij je dierenarts want de meesten zijn zaterdag dicht.

"Het is een fabeltje dat je angst moet negeren."

Volgens coach Marloes is hoe dan ook belangrijk dat baasjes hun dier steunen. "Het is een fabeltje dat we onze honden moeten negeren bij angst. Gedrag kun je bekrachtigen, maar een emotie zoals angst niet. Steun vergroot het gevoel van veiligheid juist." Ze raadt baasjes van angstige dieren aan om volgend jaar tijdig met een gedragstherapeut aan de slag te gaan. "Zo kan je erachter komen wat het beste voor jou en je dier werkt."