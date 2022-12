Zeer grote brand in parkeerkelder onder appartementencomplex Breda

Foto: Perry Rovers/ SQ Vision. Foto: Perry Rovers/ SQ Vision. Volgende Vorige 1/2 Foto: Perry Rovers/ SQ Vision.

In de parkeergarage onder een appartementencomplex in de Monseigneur Zwijsenstraat in Breda is woensdagavond rond kwart over acht een brand ontstaan. De brandweer spreekt van een 'zeer grote brand'.

De brandweer is met meerdere eenheden uitgeukt om het vuur te bestrijden. Ook is er veel politie aanwezig, in de omgeving zijn enkele wegen afgesloten. Veel rook

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. De veiligheidsregio waarschuwt uit de buurt te blijven in verband met de rook. "Blijf uit de rook en sluit bij overlast ramen en deuren en zet ventilatie uit", aldus de brandweer. Meerdere auto's in de garage zijn uitgebrand. Vier dagen geleden brak er een autobrand uit in dezelfde parkeerkelder.