Fietser (63) overleden na botsing met auto

Een 63-jarige man uit Sint-Michielsgestel is woensdagavond overleden nadat hij op zijn fiets is geschept door een auto. Het ongeluk gebeurde rond halfzeven op de Schijndelseweg in zijn woonplaats.

De fietser belandde door de klap op de voorruit van de auto en viel vervolgens op de grond. De man raakte hierbij ernstig gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg. Het slachtoffer overleed daar later op de avond aan zijn verwondingen. De automobilist bleef ongedeerd. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval.