Vier wildcrossers gepakt in bossen Bergeijk, motoren in beslag genomen

De politie heeft dinsdag zestien proces-verbalen uitgeschreven aan vier wildcrossers, die reden door de bossen in Bergeijk. Ook zijn er drie crossmotoren in beslag genomen, omdat ze geen kentekenplaten hadden.

Agenten hielden dinsdagmiddag een controle op een afgeschermde plaats, die speciaal was ingericht om motorrijders te laten stoppen. Met de actie wil de politie het wildcrossen in natuurgebieden tegengaan. "Dit is bij vele bezoekers en terreineigenaren een doorn in het oog, gezien de overlast, vernieling en daarbij behorende intimidatie", meldt Staatsbosbeheer.

Boswachters wijzen in het bijzonder op het verstoren van het wild in de natuurgebieden en gevaarlijke situaties die wildcrossers veroorzaken. "Het is echt gevaarlijk. Ruiters worden nogal eens van een van schrik steigerend paard geworpen. Wandelaars schrikken, zeker als ze met kinderen in het gebied zijn", zo liet boswachter Frans Kapteijns eerder weten.

Touwen en netten

De boetes voor wildcrossen kunnen in totaal oplopen tot meer dan 1000 euro. Toch blijven wildcrossers hun gang gaan omdat de pakkans relatief klein is. Tegenwoordig zet de politie touwen en netten in om wildcrossers te vangen.

Op plekken waar veel wildcrossers komen, wordt een voorbijrijdende crosser tot stoppen gemaand. Vervolgens trekt het controleteam voor en achter de crosser touwen strak met afzetlintjes. Eventuele vluchtwegen links of rechts het bos in worden afgesloten met netten. Deze Brabantse aanpak is sinds enkele jaren erg succesvol en wordt nu door andere koprsen in Nederland overgenomen.

