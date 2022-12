Sten (9) is de 20e Brabander van het Jaar: deze helden gingen hem voor

De 9-jarige Sten Janssen werd op Eerste Kerstdag verkozen tot Brabander van het Jaar. Hij is de twintigste Brabander die deze titel draagt. Welke inspirerende provinciegenoten gingen hem voor?

"Misschien is het een schrijver, politicus of zanger. Of is het uw buurman die iets heel bijzonders heeft gedaan? Wie is uw Brabantse held?" Met dit bericht begon op 27 januari 2003 de zoektocht naar de allereerste Brabander van het Jaar. Dat jaar won volkszanger Frans Bauer.

Een jaar later gingen de beroemde provinciegenoten in de ban. Het werd een zoektocht naar iemand die zich belangeloos inzet voor zijn naasten. Zoals Piet Spijkers uit Tilburg. In 2005 kreeg hij de meeste stemmen, omdat hij toen al vijftien jaar goede dingen deed voor kinderen in Oekraïne. Hij werd al eens uitgeroepen tot ‘man van het jaar’ in dat land. Maar onze provinciale titel vond hij ook een hele eer.

Helden

Regelmatig koos het publiek voor helden. In 2006 redden Jan Ruedisueli en René Nering Bogel uit Eindhoven het leven van de 19-jarige Lotchino Claasen. Hij was na een ruzie neergestoken. Jan en René verleenden eerste hulp en redden zijn leven. Voor Jan was de titel extra waardevol. Hij had 22 jaar als junk geleefd en was nu plots een held.

In 2015 was er een hele groep helden: vijf jongens die in hun zomervakantie een driejarig meisje uit het water haalden in zwembad De Wedert in Valkenswaard.

Verdriet

Vaak is er naast vreugde rondom de uitverkiezing ook verdriet. Toen Sten dit jaar werd verkozen, waren de gedachten bij zijn broertje Wies, die overleed aan hersenstamkanker. In 2014 werd de prijs postuum uitgereikt aan Zoë Swinkels uit Prinsenbeek. Ze was dat jaar overleden aan een hersentumor, vijf jaar oud. Haar laatste wens was om geld in te zamelen zodat er in alle ziekenhuizen kinderpleisters konden komen. Haar ouders en zusje voerden deze wens verder uit via de stichting Zoës Wens.

In 2016 hadden veel Brabanders gewild dat de titel naar Tijn Kolsteren was gegaan. Hij maakte indruk met de nagellakactie van Serious Request in Breda. Maar toen die actie bekend werd, waren de opnames al achter de rug. Tijn overleed het jaar erna. Toen is besloten Tijn postuum te benoemen tot ere-Brabander.