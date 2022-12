Helmen voor snorfietsen niet aan te slepen vanwege helmplicht

Er is enorm veel vraag naar helmen voor snorfietsers, nu het vanaf 1 januari verplicht is om een helm te dragen als je op een snorfiets rijdt. "Het is een gekkenhuis", zegt scooterhandel Prudon in Volkel. Online zijn de helmen vaak uitverkocht. Ook bij scooterwinkel Hurkx in Eindhoven gaan de helmen deze week als warme broodjes over de toonbank.

"Veel mensen weten niet dat de helm al vanaf 1 januari verplicht is voor een snorfiets. Wij krijgen veel telefoontjes met vragen over de ingangsdatum", zegt Jolanda Hurkx van de winkel in Eindhoven. Ze meent dat dit komt doordat er weinig ruchtbaarheid aan is gegeven. Zo zijn er bijvoorbeeld geen spotjes op televisie te zien. Zelf gebruikt Hurkx social media om klanten er op attent te maken. De overheid heeft de regel ingevoerd in de hoop dat hiermee het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden onder snorfietsers daalt. Een snorfiets mag maximaal 25 kilometer per uur rijden en is te herkennen aan een blauwe kentekenplaat. Angelique van de Werf is donderdag met haar man naar de winkel gekomen om helmen te kopen. "Het is natuurlijk verplicht, maar ook fijn voor de veiligheid. Al wordt het gevoel van vrijheid wel minder met een helm op. Maar als iedereen het toch moet, dan zien we er weer allemaal hetzelfde uit", zegt van de Werf.

"Ik neem voortaan toch maar een kammetje mee."