112-nieuws: explosief ontploft bij huis • scooter en bus in brand

03.56

In Den Bosch zijn donderdagnacht kort na elkaar twee branden uitgebroken. Rond half twee stond een scooter volledig in brand aan de Pettelaarse Schans. Deze was niet meer te redden. Rond kwart over twee stond een bestelbus in brand in de Adriaan Poirterssingel. De binnenkant van de bus brandde volledig uit. Volgens een 112-correspondent lijkt het in beide gevallen om brandstichting te gaan. De politie doet onderzoek.