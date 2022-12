Vrouw thuis overvallen en onder schot gehouden: 4 jaar celstraf

Een 19-jarige Rotterdammer is vrijdag veroordeeld tot vier jaar cel voor een gewelddadige overval op de bewoonster van een huis in Gemonde. Hij belde in april aan, samen met een andere man, die nog steeds niet gepakt is. Hij deed net of hij een pakketbezorger was.

Toen de vrouw de deur opendeed, sloegen de mannen haar met een vuurwapen tegen het hoofd, bedreigden haar en sleurden het slachtoffer naar de slaapkamer op de bovenverdieping. Ook daar werd de vrouw onder schot gehouden met het geladen wapen. De overvaller dreigde haar neer te schieten als ze niet zou zeggen waar ze haar waardevolle spullen had liggen. Mond en ogen dichtgeplakt

Daarna bond hij haar polsen en enkels bij elkaar en plakte haar mond en ogen dicht. Het slachtoffer werd uiteindelijk gedwongen om op de bank in de woonkamer te gaan liggen. Ze zou worden neergeschoten als ze weg zou gaan. De daders gingen er vandoor met sieraden, contant geld, een laptop, spelcomputer, tassen, kleding en flessen parfum. Nog altijd getraumatiseerd

De vrouw is nog altijd getraumatiseerd. Ze durft niet meer alleen thuis te blijven en voelt zich ook onveilig op straat. De 19-jarige man moet ook een schadevergoeding betalen aan de vrouw van een kleine 13.000 euro.