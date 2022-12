Explosie bij huis in Etten-Leur, tweede explosief aan raam geplakt

Bij een huis aan de Markenland in Etten-Leur is donderdagnacht een explosief ontploft. Omliggende huizen werden ontruimd, omdat er nog een tweede explosief aan een raam geplakt zat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) laat dit op een andere plek ontploffen.

Bij de voorruit was te zien dat er iets zit vastgeplakt met een groen, knipperend lampje. Niemand mocht in de buurt van de huizen komen, tot de explosievenverkenner klaar was met onderzoek. Volgens een 112-correspondent was de situatie rond zes uur veilig en mochten bewoners hun huizen weer in. De EOD heeft het vastgeplakte explosief weggehaald.

De explosie werd iets na drie 's nachts uur gemeld. Buurtbewoners vertellen dat ze wakker werden van een enorme knal. Het huis is beschadigd, de ruiten van de voordeur zijn eruit geblazen. Niemand raakte gewond.

Tien huizen werden ontruimd. De bewoners van het huis waar de ontploffing was, waren niet thuis. Iemand van de gemeente was naar de Markenland gekomen om voor opvang te zorgen.

Sporenonderzoek

De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar meer getuigen. Forensische rechercheurs zijn bezig met een sporenonderzoek bij het huis.