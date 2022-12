Barbara merkt dat alles duurder wordt, maar familie missen doet meer pijn

Koffie, wasmiddel, vers fruit, wc-papier. Alles is in hoog tempo duurder geworden. We betalen fors meer voor onze levensmiddelen en energielasten dan een jaar geleden. Steeds meer mensen moeten hierdoor op de kleintjes gaan letten. Maar lukt dat wel, zeker met de feestdagen? Vandaag in onze serie Duurder Leven de 36-jarige Barbara Militao uit Bergeijk: “We slapen in de woonkamer, want daar brandt onze houtkachel."

Barbara komt uit Brazilië en woont sinds drie jaar in Bergeijk, samen met haar dochter (5) en haar man. Ze zijn expats, haar man werkt bij ASML in Veldhoven.

Zien voor jou de feestdagen er anders uit nu alles duurder is?

Nee, we vieren het niet anders dan vorig jaar al merken we natuurlijk wel dat alles duurder is geworden. Het grootste verschil voor ons is dat we niet bij onze familie en vrienden in Brazilië kunnen zijn. Dat is nu het derde jaar op rij en ik mis ze enorm. We zouden de feestdagen het liefste met ze doorbrengen, vooral omdat mijn tante nu ernstig ziek is. Maar mijn dochter zit hier op school en haar vakantie is te kort om naar Brazilië te reizen.

Hoe breng je oud en nieuw door?

Gelukkig hebben we vrienden gemaakt in Nederland, met hen komen we samen. We eten, zingen liedjes en we halen herinneringen op. We maken ook plannen voor de toekomst, want samen zijn we sterk. We hebben telefonisch ook veel contact met onze familie in Brazilië. Dat is de enige manier om bij elkaars leven betrokken te blijven.

Wat merk je financieel van het duurdere leven in Nederland en hoe is dat in vergelijking met Brazilië?

We merken dat alles duurder wordt, we betalen meer aan onze wekelijkse boodschappen. Maar het is voor ons nu nog wel te doen. In Brazilië is het financieel ook zwaar, maar daar zijn we samen met familie en vrienden. Het maakt het leven wat makkelijker als je mensen om je heen hebt op wie je kunt rekenen, die je kunt knuffelen en waarmee je een praatje kunt maken.

In Brazilië is het lekker warm, hier is het veel kouder. Staat de verwarming thuis vol open?

We verwarmen ons huis met een houtkachel. Gelukkig heeft onze buurman een adresje waar het hout niet al te duur is. Maar onze kachel verwarmt niet het hele huis, de andere kamers zijn een stuk kouder. Daarom slapen we nu met z’n drietjes in de woonkamer, want daar brandt de kachel en is het lekker warm.

December zou een feestmaand moeten zijn, hoe is dat voor jou en je gezin?

Het is voor ons niet de mooiste tijd van het jaar maar we proberen er samen wel wat van te maken. We hopen volgend jaar op bezoek te gaan bij familie.

Ik woonde in Sao Paolo maar daar is erg veel geweld. Ik heb daar veel meegemaakt, vrouwen zijn in Brazilië erg kwetsbaar. Hier in Nederland kan ik vrij rondfietsen, ik kan alleen over straat met mijn telefoon in de hand, dat alles zonder bang te zijn. Dat kan niet in Brazilië. Ik wil dat onze dochter opgroeit in een veilige omgeving, waar ze gelukkig is en waar ze zichzelf kan zijn. Dat is hier in Nederland. Het is de meest verstandige keuze, maar emotioneel gezien voelt dat niet zo.