Dakloze man belaagt klanten van supermarkt met mes

Een 35-jarige man zonder vaste woonplaats heeft vrijdagmorgen klanten van een supermarkt belaagd met een mes. Dat gebeurde op de Burgemeester van Hasseltstraat in Bergen op Zoom.

Verschillende mensen waarschuwden de politie en vertelden dat de man achter ze aan liep met het mes. Naar één man haalde hij daadwerkelijk uit met het wapen. Het slachtoffer raakte niet gewond.

Agenten wisten de man korte tijd later in de boeien te slaan. Hij gaf zich meteen over en ging op de grond liggen.

Het mes werd teruggevonden in de bosjes, waar de dakloze man het had verstopt. Hij is overgebracht naar het politiebureau, waar hij zal worden verhoord.