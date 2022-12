Zo gaat dit dierenasiel juist niét knallend het nieuwe jaar in

Knallend het jaar inluiden met gillende keukenmeiden, trektouwtjes, rotjes en grondbloemen. Voor pyroliefhebbers is dat leuk, maar voor dieren is het verschrikkelijk. Dus als je met héél veel honden en katten bij elkaar leeft, in een dierenopvang bijvoorbeeld, heeft dat voorbereiding nodig. "Als mens weten we misschien wat er aan de hand is, maar voor hen is het alsof de wereld vergaat."

De vuurwerkvrijezone bij de Bossche Oosterplas komt voor Dierentehuis Den Bosch als een geschenk uit de hemel. Het betekent dat knalfanaten in het omliggend gebied geen vuurwerk af mogen steken en de handhaving er ook rond zal rijden om te controleren. "Dankjewel dat je niet bij de dieren knalt", staat op het gele plakkaat. "Dat is gewoon vriendelijk", zegt medewerker Laura Quist. "Misschien een beetje passief-agressief, maar zo bedoelen we het niet."

Dieren-nieuwjaar-stappenplan

Maar mochten er toch nog wat knallen komen, dan hebben ze een stappenplan klaar liggen. Ze zetten bijvoorbeeld vlak voor middernacht op hoog volume de radio in de verblijven aan. "Zender maakt niet uit, zo lang het maar een programma is waar niet ook nog eens vuurwerkgeluiden rond middernacht worden uitgezonden. Dan hebben ze een soort constant achtergrond geluid, dat neutraliseert de knallen voor ze."

Rond drie uur 's nachts gaat de radio weer uit en is het voor Quist tijd om de schade op te maken. "Als de dieren sinds de middag al hun hok niet meer uit zijn gegaan, betekent dat dat ze alles in hun hok laten lopen. Dus qua voorbereiding kunnen we helaas niet zo veel doen: het is vooral de schade opruimen."

Liefde is óók loslaten

Al zullen ze het leed nooit helemaal weg kunnen nemen. "Overdag begint het vaak al met knallen, dus dan willen de dieren het hok eigenlijk niet meer uit. We laten ze dan maar een beetje in hun bubbeltje zitten. Als ze echt bang en geschrokken zijn, hebben ze niet allemaal behoefte aan knuffels of affectie."

Thuistips

Mocht je zelf nou niet in een vuurwerkvrije zone wonen en toch je huisdier wat stress willen besparen, dan heeft verzorger Wendy Togt wel een aantal tips. "Je kunt je buren vragen of ze misschien rekening willen houden met je hond of kat, of ook thuis de radio aanzetten. Het zal geen wonderen verrichten, maar misschien brengt het ze wat meer rust."

Maar het belangrijkste is eigenlijk om gewoon zo dicht mogelijk bij ze in de buurt te blijven, als je huisdier dat fijn vindt. Geef ze wat liefde, hou ze in de gaten. Of geef ze juist de ruimte, als je beestje dat fijner vindt.

