Windhozen en regenbuien bij jaarwisseling: zo steek je veilig vuurwerk af

Ga jij zaterdag knallen tijdens de jaarwisseling, dan trek ook maar gelijk je regenpak aan want het belooft een natte bende te worden. Ook de wind vliegt je om de oren, dus veilig vuurwerk afsteken kan een uitdaging zijn. We vragen een vuurwerkexpert om advies, want hoe steek je veilig vuurwerk af bij zulk onstuimig weer?

Het wordt dit weekend wel uitzonderlijk warm: 15 graden, zo meldt Weerplaza. Het warmterecord van vorig jaar staat op 15,1 graden op beide dagen, dat kan dus zomaar verbroken worden. Toch is er ook wind en regen en dat zijn precies de ingrediënten die je niet kunt gebruiken bij het afsteken van vuurwerk. Frits Pen is vuurwerkexpert, hij verzorgt grote vuurwerkshows en weet hoe je dat veilig doet.

Hou ’t droog!

Laat vuurwerk niet nat worden, zet het pas buiten op het moment dat je het gaat aansteken. “Als het vuurwerk uitgaat door de regen, probeer het dan niet opnieuw aan te steken want dat kan gevaarlijk worden.” Volgens Pen is er dan een kans dat het van binnen smeult en alsnog in je hand afgaat. Onderdompelen in water is de beste manier om het vuurwerk onklaar te maken. “En laat het zeker niet op straat liggen, je wilt niet dat kinderen er de volgende dag mee spelen.”

Pak de ruimte

“Met de harde wind die wordt voorspeld, adviseer ik mensen om op grote vlaktes te gaan staan. Zoek een plek waar je veel ruimte hebt zodat omstanders ook echt flink afstand kunnen houden.” De Rijksoverheid adviseert bij normale weersomstandigheden een afstand van minimaal acht meter voor omstanders. Met harde wind moet dat minstens het dubbele zijn.

Laat het niet wegwaaien

Losse vuurwerkpijlen zijn sinds 2020 verboden en het zogeheten compound vuurwerk (meerdere vuurwerkpotten in één, red.) staat vaak stevig op de grond. Maar bijvoorbeeld fonteinen kunnen zomaar alle kanten op waaien. Zet het vuurwerk goed vast, voordat je het aansteekt. Houd ook rekening met de windrichting als je het vuurwerk aansteekt en let op eventuele bomen in de buurt. Aansteken van vuurwerk doe je met een aansteeklont.

Brillen voor iedereen

Of het nou hard waait of niet, zet altijd een vuurwerkbril op. Dat geldt voor iedereen, ook voor omstanders. Als het vuurwerk eenmaal de lucht in gaat, komt het er met hoge snelheid uit. Maar zodra het afremt in de lucht, kan de wind er vat op krijgen. En ook dan kan het vuurwerk alle kanten op gaan. Een veiligheidsbril is een must.

Alcohol en vuurwerk gaan niet samen

Tja, vuurwerk en alcohol gaan niet samen. Je moet immers je koppie erbij houden. Dat zegt ook vuurwerkexpert Pen: “Geen alcohol, dat is vanzelfsprekend hè.” We noemen het toch voor de zekerheid.

Let op je kleding

Draag geen licht ontvlambare kleding zoals nylon, want dat kan met een klein vonkje al in brand vliegen. Draag kleding waar geen vuurwerk in terecht kan komen (dus geen jas met capuchon, geen wijde laarsjes). Dat geldt dus ook voor de kijkers.