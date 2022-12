Kiosk sluit deuren door intimidatie en overlast: 'crimineel broeinest hier'

Tim is het zat. Al maanden is zijn Kiosk in het Tilburgse Spoorpark doelwit van criminelen en overlastgevende jongeren. Raddraaiers hangen dronken rond in het park, zijn luidruchtig en intimideren de mensen in de zaak. De eigenaar vreest voor de veiligheid van zijn personeel en daarom is de cafetaria nu al een week gesloten.

Rochelle Moes Geschreven door

“Ik denk dat je het wel terroriseren mag noemen”, zegt Tim die liever niet met zijn achternaam genoemd wil worden. Volgens hem is het park een broedplaats voor criminaliteit. Vorig jaar werd er nog een 14-jarig meisje overvallen en op de toiletten achter zijn zaak werd eerder een schennispleger aangehouden. Afgelopen zomer raakte een medewerkster van de Kiosk verwikkeld in een conflict tussen twee parkbezoekers. “Terwijl zij aan het werk was, ontstond er ruzie en toen vluchtte er iemand de zaak in. Diegene zei dreigend dat ze de politie moest bellen. De situatie liep toen behoorlijk uit de hand", zegt de eigenaar.

“Hoe kan ik de veiligheid garanderen als de handhaving dat al niet kan?"

Na een nieuwe confrontatie tussen het Kiosk-personeel en de groep raddraaiers was het genoeg voor Tim. Hij sloot zijn zaak. “De handhavers zeiden dat zij onze veiligheid niet kunnen garanderen. Als zij dat al niet kunnen, hoe kan ik dat dan wel?" Tot overmaat van ramp werd er op Eerste Kerstdag ook nog eens ingebroken bij de Kiosk. Behalve de fooienpot van het personeel werd er niet veel buitgemaakt, maar de luiken zijn wel vernield.

"Ouders van medewerkers willen niet dat hun kind hier 's avonds werkt."

Daardoor blijft de tent voorlopig dicht en zitten de negen medewerkers thuis. Tim kan het begrijpen als ze op zoek gaan naar een ander bijbaantje. "Dat hoop ik natuurlijk niet, maar we hebben al berichten gehad van bezorgde ouders die niet willen dat hun kind hier ‘s avonds staat. Dat vind ik heel vervelend. We zijn open tot negen uur ‘s avonds. Dat is geen nachtwerk. In zo’n park zou het rond dat tijdstip veilig moeten zijn.” Tim heeft inmiddels een gesprek gehad met de politie en het management van het Spoorpark om tot een oplossing te komen. De eigenaar van het park heeft de picknicktafels al weggehaald zodat er minder gehangen kan worden en er worden meer lantaarns geplaatst.

"We gaan een menu bedenken waarmee we alleen 's middags open kunnen."

Dat de problemen daarmee verdwenen zijn, gelooft Tim niet. Hij denkt er daarom over na om de openingstijden te verkorten. “We verkopen nu friet, maar we gaan een broodjesmenu verzinnen zodat we voortaan alleen in de middag open kunnen." Hij vindt dat heel vervelend voor de gasten die de Kiosk als vaste snackbar hebben en het doet de eigenaar ook pijn in het hart. "Alleen op deze manier kunnen we in ieder geval op een veilige manier open blijven."