112-nieuws: auto's knallen op lantaarnpalen • vrouw overleden na flatbrand

Bij een flatbrand aan de Waleweinlaan in Geldrop is een vrouw omgekomen. Ze was de bewoonster van het appartement op de zesde verdieping van het gebouw, waar de brand uitbrak. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Omdat er iemand om het leven is gekomen, is ook een team van de Forensische Opsporing aanwezig.