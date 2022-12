Droge en vooral warme jaarwisseling: 'Maar houd rekening met windstoten'

Wie vannacht de straat op wil om de buren een gelukkig nieuwjaar te wensen, hoeft niet bang te zijn voor regen. Dat goede nieuws brengt Roosmarijn Knol van Weerplaza. Wel blijft het hard waaien, wat mogelijk nogal wat gevolgen heeft voor de vuurwerkpret.

Dat de jaarwisseling droog verloopt, is op oudjaarsochtend misschien nog lastig voor te stellen. "Er is de afgelopen uren heel wat regen gevallen", vertelt meteoroloog Knol. "Bij het weerstation in Gilze-Rijen werd maar liefst 25,7 millimeter genoteerd. Da's echt een behoorlijke hoeveelheid."

Toch hebben we de meeste neerslag ondertussen achter de rug. "De regenzone trekt naar het noorden. Goed nieuws voor Brabant, want daar is het dus het eerst droog."

Uitzonderlijk warm

En het blijft niet alleen droog vannacht, het wordt ook ongekend warm. "Bijna overal 16 graden, maar op een enkele plek in het zuidoosten van de provincie tikken we misschien zelfs de 17 graden aan. Dat is voor de laatste dag van het jaar uitzonderlijk."

De winterjas kan dus lekker binnenblijven. "Maar trek wel een winddicht jack aan. Het waait oudejaarsdag hard en ook rondom de jaarwisseling moeten we rekening houden met windstoten." Slecht nieuws voor vuurwerkliefhebbers dus. "Daarvoor is het wel echt nadelig. Als zo'n windvlaag grip krijgt op een vuurpijl, kan dat gevaarlijke situaties opleveren."

Nieuwe regen komt eraan

En wat kunnen we dan verwachten op de eerste dag van het nieuwe jaar? "Het begint bewolkt, maar zeer waarschijnlijk wel droog." Dat blijft het helaas niet. "Er komt alweer nieuwe regen aan vanuit Frankrijk en België. In de loop van de dag zal het dus weer kletsnat worden."

