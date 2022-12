Vuurwerkshow in Tilburg weer afgebroken, maanden voorbereiding voor niets

Het zou een spectaculaire vuurwerkshow moeten worden in de Tilburgse binnenstad om het nieuwe jaar in te luiden, maar zaterdag ging er een streep door de plannen vanwege de stormachtige wind. In plaats van talloze pijlen de lucht in te knallen, is het bedrijf dat de show zou verzorgen nu bezig om alles weer af te breken.

Ze wilden vannacht flink uitpakken met heel verschillende soorten vuurwerk, een overdonderende show die de Tilburgers ademloos zou achterlaten. "We hebben twee tot drie maanden gewerkt om alles te ontwerpen en produceren", vertelt pyrotechnicus Remco Stolzenbach van Cafero Event Fireworks uit het Duitse Kleve. "Heel veelzijdig, met unieke producten die wij als enige in Nederland afschieten." Sinds vrijdagmorgen negen uur waren ze bezig met de opbouw van de vuurwerkshow in de Piushaven. Remco en zijn collega's balen stevig dat het evenement is afgelast. "We keken er zelf ook zo naar uit, we wilden er echt staan met een mooie show."

"Stel, je moet één minuut voor middernacht alsnog annuleren."

Het bedrijf verzorgt komende oudjaarsnacht nog meer vuurwerkshows in ons land. Het is nog niet duidelijk of deze wel doorgaan. Dat zulke grootschalige evenementen worden geschrapt vanwege het weer, het is de eerste keer dat Caffero dit meemaakt. "Ikzelf had het als technicus wel aangedurfd met dit weer", zegt Remco. "Maar ik heb alle begrip voor de beslissing van de gemeente. Stel, je moet het één minuut voor middernacht alsnog annuleren. Dan staat het hier vol met teleurgestelde mensen."

"Het gevaar bestaat dat een vuurpijl het publiek in waait."