De oliebollen van de Sterrenchef zijn met kaviaar en gedroogde ham

Waar de oliebollen, krentenbollen en appelbeignets als zoete broodjes over de toonbanken vliegen worden er in Valkenswaard culinaire bollen gebakken. Sterrenchef Herman Cooijmans van restaurant Eden bakt dit jaar oliebollen met bijvoorbeeld kaviaar en gedroogde ham.

Liam Toll Geschreven door

De door Michelin bekroonde chef Herman Cooijmans doet het voor het derde jaar op rij. "We doen het sinds het eerste coronajaar. Omdat we toen geen kerst mochten draaien moesten we iets anders bedenken. Dat werden dus oliebollen", zegt Herman. Ondanks zijn Michelinster voelt hij zich niet te groot om "gewoon" oliebollen te bakken. "Ik deed het vroeger al voor familie en vrienden en vind het gewoon echt leuk om te doen."

Herman heeft wel zijn eigen draai gegeven aan de oliebollen. "Natuurlijk heb ik ook gewoon normale bollen en appel-krentenbollen", legt de chef uit. Maar daarnaast heeft hij nog heel veel andere bollen. "Ik heb Aziatische oliebollen maar ook onze speciale bol. Die met kaviaar en gedroogde ham." De bol is gebaseerd op een gerecht waar het restaurant om bekend staat. "Vanille parfait gewikkeld in ham met daarbij een vanille crème met caviaar." Ook zijn klanten zijn zeer tevreden met de speciale oliebollen. "Heel bijzonder, het heeft veel smaak; is een beetje pittig en ik vind het echt heel mooi", zegt een van de proevers. "Je moet echt in een hap proberen alle smaken te krijgen. Dus ook de kaviaar; vanille crème en de ham." Een andere klant noemt het zelfs de perfecte bol. "Heel zoet en hartig, daarom houd ik zo van het koken van Herman. Hij heeft daar altijd een goede combinatie tussen en dit is weer een perfect voorbeeld."

