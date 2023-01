Brand verwoest kerk in Veghel, monumentale gevel staat nog wel overeind

1/4 Uitslaande brand in kerkgebouw in Veghel

De kerk aan de Meester van Coothstraat in Veghel waar kort na middernacht brand uitbrak, is volledig verwoest. De monumentale voorgevel staat nog wel overeind. De brandweer zette de afgelopen nacht in om dat voor elkaar te krijgen. De brandweer vermoedt dat vuurwerk de brand veroorzaakt heeft. Er is niemand gewond geraakt.

Het gebouw stond door de harde wind in rap tempo van boven tot onder in brand. De vlammen sloegen uit het dak. De wind stond voor de naastgelegen kerk gunstig. Deze heeft geen gevaar gelopen, meldt de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

De brandweer heeft het pand gecontroleerd laten uitbranden. Rond half zeven zondagmorgen vertrok een laatste team. De brand was toen meester. De politie heeft deze ochtend ook geassisteerd.

Vonkjes op het dak

Mogelijk is de brand veroorzaakt door vuurwerk. Volgens de brandweer zag een getuige vlak na middernacht vonkjes op het dak. De brandweer vermoedt op basis hiervan dat vuurwerk de brand veroorzaakt heeft.

Het gebouw dat is afgebrand, is de congregatiekapel achter de Lambertuskerk in Veghel. Die stamt uit het jaar 1890. Het dak en de muren aan de zijkant van het gebouw zijn ingestort. Het is gelukt om de monumentale voorgevel overeind te houden.

In het pand zat eerder een moskee, die inmiddels is verhuisd naar de Evertsenstraat in Veghel. Het gebouw staat al lange tijd leeg. Er zouden plannen zijn om er woningen te vestigen.

Pastoor uit huis gehaald

Door de harde wind was er sprake van zogeheten 'vliegvuur'. Door de wind kwam een vonkenregen vrij die neersloeg in de buurt. De brandweer was bang dat daardoor nieuwe brandjes zouden ontstaan en heeft daarom uit voorzorg gepatrouilleerd in de buurt. Het gebied rond het gebouw werd ruim afgezet.

De pastoor, die tegenover het gebouw woont, werd voor de veiligheid uit zijn huis gehaald door de brandweer.

Op grote hoogte blussen

De brandweer kwam met verschillende eenheden uit de omgeving ter plaatse en schaalde al snel op naar grote brand. Onder meer tankautospuiten, hoogwerkers en autoladders werden ingezet om op grote hoogte te kunnen blussen.

De kapel en de Lambertuskerk staan midden in het centrum van Veghel, vlakbij de Markt. De brand trok enorm veel bekijks. Op straat stonden meer dan honderd mensen te kijken.

Rijksmonument

De kerk en de kapel zijn rijksmonumenten. Ze zijn ontworpen door Pierre Cuypers. Hij ontwierp ook het Rijksmuseum in Amsterdam en een aantal andere grotere kerken in Nederland.

Omstander Enis Hamurcu filmde het moment dat de toren van het kerkgebouw instortte: