Vuurwerk waarschijnlijk oorzaak van brand kerkgebouw, angst voor vliegvuur

Er is zaterdag vlak na middernacht brand uitgebroken in een monumentaal kerkgebouw naast de Lambertuskerk aan De Hermey in Veghel. De brandweer vermoedt dat vuurwerk de brand veroorzaakt heeft. Het gebouw staat van boven tot onder volledig in brand, de brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden. Er is bij de brand niemand gewond geraakt.

Ondertussen controleert de brandweer de omgeving op zogeheten 'vliegvuur'. Door de harde wind komt er een vonkenregen vrij die neerslaat in de buurt, waardoor nieuwe brandjes kunnen ontstaan. Volgens de brandweer heeft een getuige vonkjes gezien op het dak, waardoor ze vermoeden dat vuurwerk de oorzaak is geweest. Het gebouw is de congregatiekapel achter de Lambertuskerk. In het pand zat een aantal jaar geleden een moskee gevestigd die inmiddels is verhuisd naar de Evertsenstraat in Veghel. Het gebouw staat al lange tijd leeg, er zouden plannen zijn om er woningen te vestigen. Pastoor uit huis gehaald

De pastoor woont tegenover het gebouw, hij is voor de veiligheid uit zijn huis gehaald door de brandweer. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd en schermt de brand zoveel mogelijk af om te voorkomen dat het vuur overslaat. De brandweer is met verschillende eenheden uit de omgeving aanwezig met onder andere tankspuitauto's, hoogwerkers en autoladders. Ze blussen daarmee op grote hoogte. Het gebouw staat middenin het centrum van Veghel, vlakbij de Markt. Op straat staan meer dan honderd mensen te kijken. Het gebied om het kerkgebouw is ruim afgezet, zodat de brandweer z'n werk kan doen. Rijksmonumenten

De kerk is ontworpen door Pierre Cuypers. Het bijgebouw waar de brand woedt, staat erachter en is ook door Cuypers ontworpen. Beide gebouwen zijn rijksmonumenten. Op videobeelden op Twitter is te zien dat de toren van het gebouw instort.

Het gebouw staat op zo'n dertig meter van de Lambertuskerk (foto: Tessel Linders).

Foto: Sander van Gils / SQ Vision

Foto: Sander van Gils / SQ Vision

Foto: Sander van Gils / SQ Vision